Presedintele PSD Timisoara, noul prefect de Timis

Presedintele PSD Timisoara, Mihai Ritivoiu a fost ales in functia de prefect al judetului Timis. Acest lucru s-a intamplat dupa aproape cinci luni de la eliberarea din functie a lui Zoltan Nemeth, timp in care prefectura a fost condusa de Ovidiu Draganescu, politician care a avut atributii de prefect.Mihai Ritivoiu a studiat in domeniul stiintelor economice si este absolvent al Universitatii de Vest din Timisoara. In plan politic a fost consilier local si judetean, iar in prezent mai ocupa si