Presedintele TNL Timis demisioneaza si merge alaturi de Alin Nica

Presedintele organizatiei de tineret a PNL Timis, Ionut Sirbu, si-a dat demisia si a anuntat ca se alatura lui Alin Nica, presedintele CJ Timis, care a trecut la partidul Forta Dreptei si candideaza pentru un nou mandat din partea Aliantei Timisoara Unita."In aceste vremuri in care unii considera ca a respecta principii si a avea valori reprezinta slabiciuni, eu ma incapatanez sa cred in adevar si in dreptate.Am intrat de tanar in politica avand convingerea ca sistemul trebuie schimbat din ... citește toată știrea