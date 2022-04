Preturile apartamentelor nu au fost inca afectate de tensiunea socio-politica resimtita in contextul conflictului militar din Ucraina

Tensiunea socio-politica resimtita in contextul conflictului militar din Ucraina, nu a avut, pana in momentul de fata, un efect transant asupra preturilor de pe piata rezidentiala. Variatii pozitive au avut loc pe ambele segmente de piata, insa cele mai semnificative s-au consemnat pe segmentul rezidential nou.Astfel, Indicele Imobiliare.ro a inregistrat, in ultimele 31 de zile, un avans de 2,8% la nivel de tara - marja de crestere semnificativ comparabila cu cea din februarie, anume 0,8%. ... citeste toata stirea