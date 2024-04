Preturile locuintelor, de neoprit. Cresteri mari si la Timisoara

De la luna la luna se scumpesc locuintele. Preturile au urcat spectaculos si in martie in toate marile orase ale tarii. Cresterea a fost cu 2,5 la suta mai mare decat in februarie, adica cu 38 de euro/metru patrat, ajungandu-se la o medie nationala de 1.580 euro/mp.Municipiul Cluj Napoca ramane, de departe, liderul pietei imobiliare, unde un metru patrat a ajuns in martie la 2.704 euro/mp, cu 1,4 la suta mai mult decat in februarie.Pe locul doi se consolideaza municipiul Brasov, cu 1.870 ... citește toată știrea