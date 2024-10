Preturile locuintelor din Timisoara, mai mici decat in celelalte mari orase. Schimbarile din ultima luna

Timisoara pierde teren in ceea ce priveste pretul locuintelor. In timp ce in alte mari orase din tara apartamentele au cunoscut o crestere importanta in luna septembrie, la Timisoara preturile se mentin pe aceeasi linie.Doar cu 0,1 la suta s-au scumpit apartamentele in ultima luna in urbea de pe Bega, pe un metru patrat cerandu-se, acum, in medie, 1.659 euro. Mai scumpe raman apartamentele noi, cu o medie de 1.922 euro, in timp ce pentru cele vechi se cere 1.610 ... citește toată știrea