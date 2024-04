Prima editie a Balului Mocioni, la Muzeul de Arta

Vineri, 26 aprilie, Muzeul National de Arta din Timisoara va gazdui prima editie a Balului Mocioni, eveniment cuprins in programul de revitalizare a bijuteriei arhitecturale din Foeni.Finantat prin Granturile SEE 2014-2021 in cadrul Programului RO-CULTURA, proiectul de reabilitare si revitalizare a Conacului Mocioni se apropie de sfarsit.Lucrarile pe santierul din Foeni continua pana in decembrie 2024, dar activitatile culturale pentru acest an se vor inchide cu balul menit sa aduca conacul ... citește toată știrea