Prima infrangere! Fotbalistii de la CSM Lugoj au pierdut pe terenul de la Comlosu Mare

Echipa de fotbal CSM Lugoj a suferit prima infrangere din actuala editie a campionatului Diviziei D.S-a intamplat sambata, 26 noiembrie, in etapa cu numarul 18, penultima a turului. Lugojenii au pierdut cu scorul de 2-0 (0-0) pe terenul din Comlosu Mare, meciul fiind si al doilea pentru lugojeni cand nu reusesc sa marcheze.Gazdele au marcat in minutele 55, din lovitura de la 11 metri si 83. Echipa de pe Timis a avut sansa egalarii in minutul 63, dar Njifakue a ratat o lovitura de la 11 metri. ... citeste toata stirea