Prima sala de Yoga la Lugoj! Este deschisa in traditia Scolii Sivananda

In Lugoj s-a deschis prima sala de Yoga, care practica stilurile de meditatie si recuperare energetica in traditia spirituala si filozofia initiata si promovata de Scoala Sivananda.Cursurile sunt predate de Gabriela Gheghes, o instructoare cu specializare de doi ani in Germania, in stilul de yoga Sivananda-Vedanta. Cursurile se adreseaza tuturor varstelor, de la tineri la seniori, avand drept motto: "yoga este pentru toata lumea".Sivananda-Yoga este un stil holistic de yoga integral care ... citeste toata stirea