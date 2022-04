Prima sentinta in dosarul tunisianului care a batut un IT-ist nimerit intamplator intr-un scandal

Brichni Malek, tunisianul din Timisoara judecat pentru loviri si alte violente dupa ce a batut un IT-ist ajuns intamplator in mijlocul unui scandal, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare si plata unor daune morale de 50.000 de lei. Sentinta nu este definitiva. Judecatoria Timisoara a pronuntat o prima sentinta in dosarul de loviri si alte violente in care tunisianul Brichni Malek a fost trimis in judecata pentru lovirea unui IT-ist din Timisoara, nimerit intr-un scandal ... citeste toata stirea