Primar din Banat, aflat deja la inchisoare, trimis in judecata de DNA

Gheorghe Percea, fost primar al localitatii Ciclova Romana, judetul Caras-Severin, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de frauda cu fonduri europene. Acesta ispaseste deja o pedeapsa de 5 ani de inchisoare intr-un dosar intrumentat tot de DNA si tot legat de fraudarea fondurilor de la UE.Potrivit unui comunicat al DNA, transmis miercuri AGERPRES, procurorii anticoruptie de la Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in ... citeste toata stirea