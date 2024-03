Primar din Timis, agresat verbal in biserica

Atac suburban la adresa primarului unei comune de langa Timisoara. Acesta a fost agresat verbal chiar in biserica de catre un competitor politic, reprezentant al AUR.Este vorba de Claudiu Mihalceanu, primarul comunei Giarmata, care a transmis urmatorul mesaj: "Astazi am fost agresat verbal de un membru AUR, in biserica, mai exact de dl Adamescu, care n-a tinut cont nici de locul in care se afla si nici de cei din jur, care erau acolo pentru a se ruga. Parintii mei m-au educat sa am respect ... citește toată știrea