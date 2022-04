Primar din vestul tarii, filmat in timp ce fura lemne cu duba, dintr-o padure

Imagini revoltatoare au fost surprinse intr-o padure din judetul Bihor. Primarul unei localitati a fost filmat de un satean in timp ce isi incarca duba cu lemne abia taiate de muncitori.Incidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de 8 aprilie, in jurul orei 18.30, dupa cum sustine sateanul din Finis care l-a surprins in flagrant delict pe edilul comunei in timp ce incarca lemnele abia taiate de muncitori in duba sa, urmarindu-l si filmandu-l inclusiv in timp ce pleca de la locul faptei. ... citeste toata stirea