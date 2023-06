Primaria Timisoara anunta ca, in perioada urmatoare, anumite strazi din oras vor fi inchise, pentru efectuarea unor lucrari programate sau pentru a asigura derularea in conditii optime a unor evenimente in aer liber.In 10 iunie, intre orele 07:00 - 19:00, se va inchide traficul rutier, pe str. Gavril Musicescu, tronsonul cuprins intre str. Georges Bizet - str. Prof. Mircea Neamtu, respectiv pe strazile laterale perpendiculare pe str. Gavril Musicescu, si anume str. Tosca si str. Preot ... citeste toata stirea