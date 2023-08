In perioada urmatoare este programata inchiderea circulatiei rutiere pe mai multe strazi, in vederea modernizarii acestora sau a retelelor de apa si canalizare. Traficul rutier va fi afectat pe diferite zile si ore.In perioada 25.08 - 24.12. 2023 se va inchide traficul rutier pe strada Adam MickiewiczIn perioada 26.08.2023 (ora 5.00) - 27.08.2023 (ora 15.00), pe relatia Calea Circumvalatiunii, Calea Torontalului, Calea Aradului, respectiv Piata Consiliul Europei, in vederea executarii ... citeste toata stirea