Primaria cauta membri pentru comisia destinata bugetului participativ al Timisoarei. Vor lucra in regim de voluntariat

Prin bugetarea participativa, cetatenii sunt incurajati sa se implice in procesul de luare a deciziilor privind investitiile locale. In teorie, bugetarea participativa creeaza o relatie de parteneriat intre administratia publica si cetateni, care pot veni cu idei si sugestii referitoare la guvernarea orasului.Conform reprezentantilor Primariei Timisoara, membrii comisiei pentru bugetul participativ vor putea decide in mod direct cum vor fi cheltuite 3 milioane de lei din bugetul local.PMT ... citeste toata stirea