Primaria de sticla este opaca, prafuita, murdara...

Primaria Timisoara are o cladire impresionanta. Stie toata lumea unde se afla, in buricul Timisoarei, pe bulevardul CD Loga, colt cu strada 20 Decembrie 1989. Imaginea cladirii situata pe strada strada 20 Decembrie 1989 arata un tablou deplorabil. Geamurile situate in partea inferioara, exact sub ochii trecatorilor, este dovada "simtului gospodaresc" al neamtului (ireal, caci un neamt adevarat are casa curata!) care ne-a pacalit acum patru ani.Geamurile gem de murdarie, par mai degraba ... citește toată știrea