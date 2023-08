Unii cetateni certati cu civilizatia si cu buna si traditionala randuiala banateana au o placere deosebita de a sfida, a calca in picioare normele de convietuire si a face rau cu buna stiinta comunitatii in care ei traiesc.Un exemplu: chiar la fantana cu apa cristalina de unde se alimenteaza cetatenii din comuna Dudestii Noi a fost creata o rampa clandestina de deseuri. Situatia era foarte respingatoare si strica imaginea localitatii. In plus era si risc de poluare a apei.Iata ca Primaria ... citeste toata stirea