Primaria Dudestii Noi a primit "ambulanta sociala" achizitionata din fonduri nerambursabile

In luna aprilie 2022, Primaria Dudestii Noi a finalizat un proiect inceput in urma cu aproape trei ani: achizitionarea unei "ambulante sociale". Vorbim de un vehicul special, asemanator ambulantelor clasice, insa care, pe langa asistenta medicala, ar urma sa ajute persoanele din grupuri vulnerabile cu transportul si internarea, dupa caz. Teoretic, primaria a estimat numarul de beneficiari la 250, insa numarul efectiv al persoanelor care se folosesc de aceasta va putea fi stabilit doar in timp. ... citeste toata stirea