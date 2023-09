Primaria Giroc, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Timis si Biserica Ortodoxa Romana Parohia Giroc au organizat un ceremonial militar si religios in cinstea celor 15 jandarmi ucisi si ingropati in Giroc, in urma cu 79 de ani.Evenimentul a avut loc la monumentul ridicat in memoria eroilor impuscati si ingropati la Giroc in 17 septembrie 1944, de pe strada Bega si inaugurat in 2014.Primaria Giroc a facut traditie ca in fiecare in fiecare an, in data de 17 septembrie, sa comemoreze eroii care ... citeste toata stirea