Primaria Lugoj a evaluat peste 100 de locuinte detinute in Mondial-Bocsei, pentru scoaterea la licitatie

Evaluarea locuintelor din fondul locativ de stat, aflat in portofoliul Primariei Lugoj pe strada Herendestiului, in cartierul Mondial-Bocsei, a fost finalizata.Pentru majoritatea unitatilor locative preturile de evaluare este cuprins intre 5.500 si 15.000 de euro.Exista un caz, unde evaluarea are o valoare mai scazuta, fiind stabilita la 3.500 de euro, dar si doua locuinte care au fost evaluate la 22.000 de euro.Evaluarile inglobeaza in aceeasi valoare atat constructiile, cat si terenurile ... citeste toata stirea