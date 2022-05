Primaria Lugoj a inceput controalele la ambrozie

Primaria Municipiului Lugoj a anuntat ca a inceput controalele pentru identificarea terenurilor lasate neingrijite, in intravilanul orasului.Demersul are ca scop, in principal, limitarea dezvoltarii parloagelor pe care se raspandeste ambrozia, buruiana responsabila de producerea unor alergii severe la nivelul aparatului respirator, al ochilor si al pielii.Necombatuta la timp ambrozia, care are perioada de dezvoltare pe tot parcursul sezonului de vara, cauzeaza probleme serioase, in ultimii ... citeste toata stirea