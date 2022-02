Primaria Lugoj extinde decolmatarea canalelor pentru preluarea excesului de apa

Administratia lugojeana a anuntat ca va extinde lucrarile, incepute anul trecut, de decolmatare si curatare de vegetatia in exces a unora dintre canalele colectoare de la marginea orasului, cu rol in preluarea excesului de apa, in urma precipitatiilor.Scopul este scaderea presiunii pe canalizarea municipiului. Lucrarile incepute anul trecut au vizat o portiune a canalului din zona cartierelor Buchini-Balta Lata."In primavara se vor efectua lucrari de curatare a excesului de vegetatie si ... citeste toata stirea