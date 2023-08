Administratia lugojeana a alocat la ultima rectificare de buget bani pentru remedierea unor probleme aparute la starea tehnica a unor cladiri publice de cultura si divertisment, dar si la cateva cladiri rezidentiale din patrimoniul locativ municipal.Lucrarile, care au in vedere interventii la acoperisul mai multor cladiri, urmeaza sa fie efectuate in perioada urmatoare, in regim de urgenta. Cele mai grave probleme sunt la blocurile ANL construite pe strada Panait Cerna, unde chiriasii au ... citeste toata stirea