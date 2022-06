Primaria Lugoj pregateste dezinsectia la sol si a doua dezinsectie aeriana

Primaria Municipiului Lugoj a anuntat ca a alocat sume de bani pentru efectuarea unei actiuni de dezinsectie la sol, pentru combaterea insectelor precum capusele, tantarii sau tigri de platan.Doua firme vor efectua lucrarile in Lugojul German, vineri, 17 iunie, si in Lugojul Roman, 20 iunie, intre orele 20.30-22.30."Se va intervenii pe spatiile verzi si la locurile de joaca, cele mai frecventate de lugojeni. In graficul de lucrari sunt prevazute parcurile din municipiu, ... citeste toata stirea