Primaria mai vrea 21 de statii pentru masinile electrice

Primaria Timisoara a amplasat in oras 16 statii de incarcare pentru masini electrice care functioneaza din data de 9 septembrie 2022. In anul 2023, au fost vanduti, prin statiile de incarcare pentru masini electrice, aproape 1.300.000 Kwh, in valoare de peste 1.400.000 de lei.In primele doua luni ale lui 2024, au fost vanduti 272.000 Kwh, in valoare de 298.000 de lei. De asemenea, cantitatea totala de monoxid de carbon care nu s-a degajat in atmosfera in 2023 datorita utilizarii statiilor ... citește toată știrea