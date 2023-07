Primaria Parta inainteaza cu succes in implementarea proiectului privind eficientizarea sistemului de iluminat public in localitate. Astfel, primarul Daniel Dragan a semnat contractul privind executia lucrarii.Partile contractante sunt comuna Parta, in calitate de beneficiar si SC Elbi Energy Projects, in calitate de executant.Lucrarea, care are o valoare totala de 1.003.240,84 lei, este finantata de Administratia Fondului de Mediu, cu suma de 926.861,73 lei, diferenta fiind cofinantare din ... citeste toata stirea