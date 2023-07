Primarul comunei Parta din judetul Timis, prof. Daniel Dragan, a semnat recent contractul de executie a lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii "Reabilitare drumuri in zona Cartier nou".Partile contractante sunt comuna Parta, in calitate de beneficiar si Aco Util SRL, in calitate de antreprenor.Lucrarea, care este finantata prin Programul National de Investitii ... citeste toata stirea