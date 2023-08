Asfaltul de pe carosabil s-a scufundat, ieri, pe Calea Sagului, in dreptul cimitirului, formand o groapa periculoasa pentru trafic. Problema s-a dovedit a fi provocata de o avarie majora, la o conducta magistrala de apa, pentru remedierea careia s-a intervenit astazi.Viceprimarul Timisoarei Ruben Latcau a declarat: "Avaria majora care a aparut ieri pe Calea Sagului in drept cu cimitirul raspunde cel mai clar intrebarii pe care o primim des in ultimii 2 ani: de ce ati inceput atatea lucrari ... citeste toata stirea