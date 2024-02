Primaria se apuca de spalat. Cu ce strada incepe?

In cadrul demersurilor pe care Primaria Timisoara le face pentru imbunatatirea calitatii vietii si a mediului, incepem operatiunile de maturat mecanic si spalat manual/mecanic pe strazi. Pentru a elimina eficient praful de pe strazi, este necesar sa se poata interveni pe intreaga latime a drumului pana la bordura.Astfel, locuitorii de pe Strada Macilor sunt rugati sa elibereze carosabilul conform urmatorului program: in ziua de 29.02.2024, in intervalul orar 9.30-11.00, partea stanga a ... citește toată știrea