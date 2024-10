Primaria Timisoara a castigat procesul cu un afacerist cu deseuri din constructii

Instanta confirma masurile Primariei Municipiului Timisoara si ale Politiei Locale impotriva Best Instal, care a transportat ilegal tone de deseuri din constructii de la diverse santiere din oras si le-a aruncat pe un teren din zona Mehala.Cazul castigat definitiv la Tribunalul Timis a inceput in urma cu doi ani, cand echipele Municipalitatii si ale Politiei Locale au descoperit, pe strada Ovidiu Balea, in spatele Cimitirului Ortodox, mormane de moloz si saci intregi cu rigips, folii, ... citește toată știrea