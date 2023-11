Proprietarul unei "case cu turnulete", aflata in constructie pe strada Glad din Timisoara, s-a ales cu o plangere penala din partea primariei. Aceasta pentru ca nu a respectat proiectul pentru care a primit autorizatie, iar cand i s-a cerut sa remedieze situatia nu a respectat solicitarea si a continuat constructia.Astfel, Primaria Timisoarei a lansat o plangerea penala pentru nerespectarea masurilor de oprire a lucrarilor la un imobil aflat in constructie. Proiectul respectiv are autorizatie ... citeste toata stirea