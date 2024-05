Primaria Timisoara a pierdut procesul cu firma care a reparat Fantana cu pesti

La sfarsitul anului trecut, Primaria Municipiului Timisoara solicita in instanta plata penalitatilor de intarziere la contractul de restaurare a Fantanii ornamentale cu pesti. Actiunea de chemare in judecata a fost formulata intrucat executantul lucrarilor, firma J.D.A. CONSULT S.R.L., nu a achitat factura emisa de Primarie, in valoare de 506.321 lei, reprezentand penalitatile de intarziere. Cu un termen de executie de 10 luni, firma a finalizat lucrarea cu o intarziere de 5 luni si 25 de zile, ... citește toată știrea