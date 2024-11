Primaria Timisoara a receptionat Cinema Studio

Lucrarile la Cinema Studio au inceput in luna iunie 2021 si ar fi trebuit sa tina un an si jumatate. Dupa cum se spunea pe atunci, cinematograful de arta al Timisoarei are doua sali de proiectie: una de 190 locuri si una de 64 locuri, cea din urma fiind conceputa ca un spatiu multifunctional. Cea mai mica ar putea fi folosita pentru ateliere si dezbateri sau ca studio foto.La finalul saptamanii trecute, pe pagina de ... citește toată știrea