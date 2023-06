Administratia timisoreana a platit la AFM ultimii bani datorati pentri deseurile reciclabile raportate gresit de fosta conducere a Primariei. In 6 iunie 2023 s-a platit ultima transa din obligatiile de 5,6 milioane de lei calculate de Administratia Fondului de Mediu (AFM), aferente perioadei 2016-2020. Suma a fost stabilita in urma unui control realizat in 2021, care a constatat diferente masive intre cantitatile de deseuri declarate de fosta administratie ca fiind depozitate/reciclate in ... citeste toata stirea