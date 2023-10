Procedurile de readucere a Turnului de Apa din Fabric, situat pe strada Samuil Micu nr. 16, in patrimoniul orasului au demarat in urma cu mai bine de doi ani, spune viceprimarul Cosmin Tabara. "Terenul pe care acesta a fost construit apartine Timisoarei din anul 2012. Turnul a apartinut patrimoniului Timisoarei inca de la darea in folosinta, in anul 1914. Imobilul este trecut in patrimoniul statutului roman in anul 1969, multe documente lipsind din arhive. In anul 1974, statul roman da dreptul ... citeste toata stirea