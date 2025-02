Primaria Timisoara are nevoie de parerea locuitorilor din Fabric

Locuitorii din Fabric sunt invitati de Primaria Timisoara sa contribuie la conturarea zonei. Anul trecut, municipalitatea a demarat elaborarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata (PUZCP) Fabric, iar in actuala etapa are loc consultarea populatiei prin intermediului unui chestionar - https://decidem.primariatm.ro/processes/PUZCPFabric. Acesta va fi disponibil pana in 28 februarie.Chestionarul realizat de Universitatea de Vest din Timisoara este esential pentru a intelege cum ... citește toată știrea