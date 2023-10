Prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta in vederea constatarii iminentei situatii de urgenta in care se afla judetul din cauza problemelor create de Primaria Timisoara la societatea Colterm.Fara adoptarea acestei hotarari, atat Timisoara, cat si celelalte 31 de UAT-uri din Zona 1 Timisoara, ar ajunge in situatia de a nu putea fi colectat deseurile menajere, ajungandu-se ulterior la o problema de igiena, chiar de sanatate pentru populatie. ... citeste toata stirea