Primaria Timisoara cere alte 130 de milioane de lei de la guvern pentru Colterm. "Sper sa nu fim obligati la lucruri mai radicale"

Cristian Mitu, director interimar ColtermLuni, 31 ianuarie, la finalul sedintei de colegiu prefectural, noul prefect Mihai Ritivoiu i-a invitat pe reprezentantii Colterm sa faca o "informare la zi" cu situatia termoficarii in Timisoara. Potrivit directorului Cristian Mitu, inca se livreaza agent termic la parametri redusi, insa, in afara de lipsa banilor, "nu exista alte probleme serioase". In aceasta ordine de idei, Colterm cere, prin intermediul primariei, 130 de milioane de lei de la guvern ... citeste toata stirea