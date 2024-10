Primaria Timisoara continua sa darame garaje. Vizata acum, zona Lipovei

Aproape 70 de garaje incluse in programul Primariei Timisoara de amenajare de noi locuri de parcare vor fi desfiintate in zona Lipovei. Municipalitatea transmite, in aceste zile, notificari catre detinatorii a 68 de garaje de pe strada Sfintii Apostoli Petru si Pavel, in spatele blocurilor B115-B118 si B122-B125.De la data luarii la cunostinta, detinatorii garajelor au la dispozitie 30 de zile pentru a demola constructiile provizorii in regie proprie. In cazul in care, dupa 30 de zile, nu au ... citește toată știrea