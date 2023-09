Administratia timisoreana bifeaza si ultimul pas inaintea prezentarii la voi a noului Plan Urbanistic General (PUG). Acesta are parte de o consultare publica live inainte de introducerea acestuia pe ordinea de zi a Consiliului Local pentru a fi aprobat. Consultarea va avea loc in data de 27 septembrie, de la ora 17:00, in sala de Consiliu a Primariei Timisoara.Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara si a Regulamentului Local de Urbanism ... citeste toata stirea