Proiectul ,,Regenerare urbana - Zona Piata Mocioni" ajunge in etapa dezbaterii publice. Intalnirea va avea loc joi, 29.06.2023, incepand cu ora 17:00, in sala de festivitati "Preot Ioan Imbroane" a Parohiei Iosefin, Piata Alexandru Mocioni 9 (Kuttl),Actiunea este organizata impreuna cu proiectantul Total Business Land SRL. Sugestiile si propunerile timisorenilor venite in urma prezentarii din 7 iunie ... citeste toata stirea