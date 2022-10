Primaria Timisoara in lupta cu clanurile din oras

Primaria Timisoara a dat in judecata clanul ce a intrat ilegal in posesia unui imobil istoric.Municipalitatea spera sa recupereze in instanta un imobil istoric de pe bulevardul Mihai Viteazu din Timisoara, unde ani de zile a functionat o gradinita. Potrivit primarului Dominic Fritz, in anii 2000 cladirea a ajuns prin falsuri in acte pe mainile unor persoane private si ulterior a fost subiectul mai multor tranzactii imobiliare."In urma unei cercetari penale s-a demonstrat ca au intrat in ... citeste toata stirea