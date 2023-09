Tribunalul Cluj a hotarat ca Primaria Timisoara este buna de plata in litigiul cu Brantner Servicii Ecologice SRL, litigiu generat de refuzul administratiei banatene de a accepta la plata doua facturi emise de operatorul de salubritate clujean."Admite cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamanta B S E SRL in contradictoriu cu paratul UAT MUNICIPIUL TIMISOARA. Obliga paratul la plata sumei de 4.182.766,4 lei reprezentand contravaloarea facturilor fiscale 9145/30.11.2022 si ... citeste toata stirea