Primaria Timisoara, obligata sa plateasca inca 4,3 de milioane de lei catre AFM, pentru raportarea gresita a deseurilor intre 2016 si 2020

Administratia Fondului pentru Mediu obliga Primaria Timisoara sa plateasca 4,3 milioane de lei pentru raportarea gresita a cantitatilor de deseuri in perioada 2016-2020. Potrivit reprezentantilor primariei, diferentele intre raportari si constatarile realizate in ultimele luni sunt uriase. Si primarul Dominic Fritz a oferit o reactie destul de categorica.Datele indica faptul ca sub un sfert din cantitatea de deseuri declarata ca "valorificata prin reciclare" a si trecut prin acest proces, iar ... citeste toata stirea