Primaria Timisoara ofera aproape 69 de milioane de lei plus TVA pentru un contract pe cinci ani de zile, unei firme care sa se ocupe de activitatea de deratizare, dezinsectie si dezinfectie din oras. Licitatia a fost publicata pe SEAP si acum sunt asteptate propunerile.Municipalitatea timisoreana s-a vazut pusa in situatia de a semna un contract provizoriu cu societatea care s-a ocupat in ultimii ani de prestarea acestor servicii, Coral Impex, pentru ca cel in vigoare a expirat, fara a se ... citeste toata stirea