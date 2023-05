Municipalitatea timisoreana s-a apucat, in sfarsit, sa demoleze ceea ce a mai ramas de demolat din garajele ramase in picioare din zona Clabucet. Proiectul de demolare a fost aprobat inca din luna august a anului trecut, iar documentatia de demolare era gata din luna septembrie.Actiunea de demolare vine dupa ce Roxana Iliescu, initiatoarea proiectului, a atras din nou atentia asupra situatiei existente.Joi, in sfarsit, in zona din Calea Sagului s-a prezentat echipa primariei, care a demolat ... citeste toata stirea