Primaria Timisoara va supune la vot in Consiliul Local extinderea creditului contractat cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru investitiile orasului in mobilitate verde. Acordul de finantare a fost semnat in decembrie 2021 si are o valoare de 20,3 milioane de euro. Acesta va fi extins cu inca 15,1 milioane de euro."Am primit inca un semnal puternic de incredere de la partenerii nostri de la BERD. In timp ce finantarile cu fonduri europene s-au blocat la Bucuresti, am ... citeste toata stirea