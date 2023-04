Primaria Municipiului Timisoara se pregateste pentru a aplica la Programul Regional Vest (PRV) 2021-2027. Coridorul integrat de mobilitate urbana face parte din documentatia necesara pentru selectia proiectelor eligibile in cadrul apelului Agentiei Regionale de Dezvoltare (ADR) Vest. Acesta a fost aprobat de Consiliul Local Timisoara."In 2021 am anuntat prima oara ca vom depune Cetatii si Vidrighin pe noul POR, acum numit Programul Regional Vest(PRV), pentru finantare. Am facut investitii ... citeste toata stirea