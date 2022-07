Primaria Timisoara si-a reamintit de bastionul parasit

Primaria Timisoara vrea sa investeasca in Galeria de arta de langa Parcul Botanic. Chiar daca proiectul nu va fi finalizat pana anul viitor, atunci cand orasul nostru va fi Capitala Europeana a Culturii, reprezentantii administratiei spun ca spatiul va fi amenajat exemplar si ca portiunea respectiva de bastion va fi pusa in valoare, astfel incat sa atraga privirile tuturor trecatorilor."Vrem sa redeschidem una din portiunile din vechiul bastion din Timisoara, care se afla in apropiere de Piata ... citeste toata stirea