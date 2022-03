Primaria Timisoara si ABA Banat, actiune de salubrizare a malurilor Begai

Primaria Municipiului Timisoara salubrizeaza, impreuna cu Administratia Nationala Apele Romane - ABA Banat, malurile Canalului Bega, anunta reprezentantii institutiei de pe C.D. Loga. Actiunea se desfasoara joi si eventual vineri, 10 si 11 martie, incepand de la ora 09.00.Actiunea de salubrizare vizeaza in special:-Behela: Calea Lugojului -Uzina de Apa, la confluenta cu raul Bega;-Canalul Bega: in amonte de Uzina de Apa (fara zona de protectie a Aquatim de pe malul stang), in zona Lunca ... citeste toata stirea